Як зробити синьо-жовті крашанки на Пасху: проста інструкція 

Традиція фарбування яєць на Великдень має давнє походження, у якому поєдналися християнські символи, елементи язичницьких вірувань і практичні звичаї. Сьогодні існує чимало способів декорувати великодні яйця, створюючи яскраві та незвичні варіанти.

Серед популярних рішень — крашанки у національних кольорах.

Один із найпростіших способів дозволяє отримати синьо-жовтий ефект без складних технік і спеціальних навичок, використовуючи лише доступні інгредієнти. Результат виходить яскравим і водночас оригінальним.

Як пофарбувати яйця у синьо-жовті кольори

Спочатку яйця необхідно відварити та повністю охолодити — це основа якісного фарбування.

Далі готують розчин із води, оцту та жовтого барвника. У нього занурюють яйця приблизно на хвилину, після чого дають їм висохнути.

Наступний етап — створення синього відтінку. Для цього у теплу воду додають синій барвник і трохи олії. Саме олія допомагає сформувати цікавий візерунок на поверхні яйця.

Жовті яйця занурюють у цей розчин лише на кілька секунд. Завдяки взаємодії фарби з олією на шкаралупі з’являються оригінальні розводи, які й формують декоративний ефект.

Важливо дотримуватися правильної послідовності: спочатку — жовтий колір, а вже потім — синій. Якщо змінити порядок, замість гармонійного синьо-жовтого відтінку можна отримати переважно сині яйця з незначними жовтими елементами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!