Як заощадити на нерухомості: експерти назвали правильний час для покупки

Ринок нерухомості в Україні помітно реагує на сезонні зміни. Восени традиційно спостерігається активізація: зростає число покупців, розширюється вибір квартир, а ціни поступово піднімаються.

Продавці прагнуть скористатися підвищеним попитом, адже конкуренція за житло стає жорсткішою. Взимку ж ситуація змінюється кардинально, пише finance.ua.

Попит слабшає, і багато потенційних покупців відкладають угоди на пізніший період. Водночас у цей час можна знайти цікаві варіанти за нижчими цінами, ніж у сезон активності.

Чому експерти радять почекати

Економічні фактори впливають на ринок не менше за сезонність. Інфляція, коливання курсу долара та безпекова ситуація формують поведінку як покупців, так і продавців. Деякі аналітики радять утриматися від купівлі восени, навіть попри ширший вибір квартир.

"Продавці часто готові знижувати ціну на 5–10% за умови швидкого укладання угоди. Особливо це стосується трикімнатних квартир, на які попит менший, ніж на однокімнатні або двокімнатні, що створює більше можливостей для торгу", – пояснює київська рієлторка Олена Івченко.

Таким чином, зима стає часом, коли не лише легше домовитися про вигідну ціну, а й швидше завершити купівлю-продаж.

Ситуація на львівському ринку

Регіональні особливості значно впливають на оптимальний час покупки житла. Львів залишається одним із найактивніших ринків України, де попит підживлює внутрішня міграція.

"Ціни на квартири у Львові залишаються стабільними, а в деяких районах навіть підвищуються через високий попит. Вартість багато в чому залежить від стану житла та його розташування", – зазначає місцевий фахівець з нерухомості Андрій Тоцький.

Таким чином, очікувати зимового зниження цін у Львові не завжди вигідно. У популярних районах квартири можуть дорожчати, і покупці ризикують упустити привабливі пропозиції.

Як змінилася ситуація в Одесі

Південні області відчувають значний вплив через регулярні атаки, що безпосередньо відображається на ринку нерухомості та поведінці учасників угод.

"Попит на квартири в Одесі трохи знизився. Покупці віддають перевагу безпечнішим районам, де ціни традиційно вищі. Водночас у менш захищених частинах міста з’являється більше можливостей для торгу", – пояснює рієлторка Олена Ровинець.

Ця ситуація призводить до подвійного ефекту: одні райони залишаються дорогими, тоді як інші поступово дешевшають. Для покупців це означає можливість знайти вигідні пропозиції, якщо вони готові йти на компроміс щодо розташування.

Чи вигідно купувати нерухомість взимку

Взимку ринок нерухомості стає більш гнучким: низький попит змушує продавців робити поступки. Це дозволяє отримати знижки від5 до 10%, а іноді й більше, якщо угода відбувається швидко.

Переваги купівлі зимою:

менший попит і більші шанси домовитися про вигідну ціну;

швидше проходять переговори та оформлення угод;

можливість придбати житло вищого класу за ті ж гроші;

більший вибір у сегменті менш популярних квартир.

Недоліки:

обмежений асортимент порівняно з осінню;

ризик упустити якісні варіанти в містах із високим попитом;

невизначеність через коливання курсу долара та інфляцію.

Висновки для покупців

Оптимальний час для покупки залежить від цілей та локації. Якщо головне – заощадити, варто розглядати зимові місяці, коли ринок менш активний. Для популярних районів Львова або стабільних сегментів Києва чекати зими може бути не вигідно.

Тенденції по містах:

Київ: можливі знижки, особливо на просторі квартири;

Львів: ціни стабільні, у топових районах можуть навіть зростати;

Одеса: житло у безпечних районах дорожчає, а в менш захищених – є можливість торгуватися.

Експерти радять враховувати не лише сезон, а й конкретну ситуацію на місцевому ринку. Зима може бути часом вигідних угод, але остаточне рішення залежить від пріоритетів і готовності покупця ризикувати або чекати.

