Как сэкономить на недвижимости: эксперты назвали правильное время для покупки

Рынок недвижимости в Украине заметно реагирует на сезонные перемены. Осенью обычно наблюдается активизация: растет число покупателей, расширяется выбор квартир, а цены постепенно поднимаются.

Продавцы стремятся воспользоваться повышенным спросом, ведь конкуренция за жилье ужесточается. Зимой ситуация меняется кардинально, пишет finance.ua.

Спрос слабеет, и многие потенциальные покупатели откладывают сделки на более поздний период. В то же время можно найти интересные варианты по более низким ценам, чем в сезон активности.

Почему эксперты советуют подождать

Экономические факторы влияют на рынок не меньше сезонности. Инфляция, колебания курса доллара и ситуация с безопасностью формируют поведение как покупателей, так и продавцов. Некоторые аналитики советуют воздержаться от покупки осенью, даже несмотря на более широкий выбор квартир.

Читайте также: Стоимость жилья в одном из украинских городов снова вернулась на довоенный уровень: какие теперь цены на квартиры

"Продавцы часто готовы снижать цену на 5–10% при быстром заключении сделки. Особенно это касается трехкомнатных квартир, на которые спрос меньше, чем однокомнатные или двухкомнатные, что создает больше возможностей для торга", – объясняет киевская риелтор Елена Ивченко.

Таким образом, зима становится временем, когда не только легче договориться о выгодной цене, но и скорее завершить куплю-продажу.

Ситуация на львовском рынке

Региональные особенности оказывают значительное влияние на оптимальное время покупки жилья. Львов остается одним из самых активных рынков Украины, где спрос подпитывает внутренняя миграция.

"Цены на квартиры во Львове остаются стабильными, а в некоторых районах даже повышаются из-за высокого спроса. Стоимость во многом зависит от состояния жилья и его расположения", – отмечает местный специалист по недвижимости Андрей Тоцкий.

Читайте также: Покупка квартиры на вторичном рынке: на что стоит обратить внимание, чтобы не попасть в ловушку

Таким образом, ожидать зимнего снижения цен во Львове не всегда выгодно. В популярных районах квартиры могут дорожать, и покупатели рискуют упустить привлекательные предложения.

Как изменилась ситуация в Одессе

Южные области испытывают значительное влияние из-за регулярных атак, непосредственно отражающихся на рынке недвижимости и поведении участников сделок.

"Спрос на квартиры в Одессе немного снизился. Покупатели предпочитают более безопасные районы, где цены традиционно выше. В то же время, в менее защищенных частях города появляется больше возможностей для торга", – объясняет риелтор Елена Ровинец.

Эта ситуация приводит к двойному эффекту: одни районы остаются дорогими, в то время как другие постепенно дешевеют. Для покупателей это означает возможность найти выгодные предложения, если они готовы идти на компромисс по расположению.

Выгодно ли покупать недвижимость зимой

Зимой рынок недвижимости становится более гибким: низкий спрос заставляет продавцов делать уступки. Это позволяет получить скидки от 5 до 10%, а иногда и больше, если сделка совершается быстро.

Преимущества покупки зимой:

меньший спрос и большие шансы договориться о выгодной цене;

быстрее проходят переговоры и оформление сделок;

возможность приобрести жилье высшего класса за те же деньги;

больший выбор в сегменте менее популярных квартир.

Недостатки:

ограниченный ассортимент по сравнению с осенью;

риск упустить качественные варианты в городах с высоким спросом;

неопределенность из-за колебаний курса доллара и инфляции.

Выводы для покупателей

Оптимальное время покупки зависит от целей и локации. Если главное – сэкономить, следует рассматривать зимние месяцы, когда рынок менее активен. Для популярных районов или стабильных сегментов Киева ждать зимы может быть не выгодно.

Тенденции по городам:

Киев: возможны скидки, особенно на просторные квартиры;

Львов: цены стабильны, в топовых районах могут даже расти;

Одесса: жилье в безопасных районах дорожает, а в менее защищенных есть возможность торговаться.

Эксперты рекомендуют учитывать не только сезон, но и конкретную ситуацию на местном рынке. Зима может быть временем выгодных сделок, но окончательное решение зависит от приоритетов и готовности покупателя рисковать или ждать.

Ранее мы говорили, где в Украине стремительно растет количество новых квартир.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!