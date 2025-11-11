Які доходи не впливають на отримання субсидії: відповідь ПФУ

В Україні роз’яснили, які соціальні виплати не впливають на розмір субсидії. Пенсійний фонд України повідомив, що під час призначення державної допомоги на оплату комунальних послуг частину доходів не враховуватимуть, зокрема одноразові виплати та допомогу для окремих категорій громадян.

Це правило діятиме і під час розрахунку субсидій на опалювальний сезон 2025–2026 років. Про це пише На Пенсії.

Як пояснили в Головному управлінні Пенсійного фонду у Волинській області, до розрахунку не включаються соціальні виплати, що мають цільовий або разовий характер. Тож українці, які їх отримують, можуть претендувати на повну компенсацію вартості комунальних послуг, навіть маючи додаткові надходження.

До таких доходів належать допомога при народженні чи усиновленні дитини, винагорода жінкам із почесним званням "Мати-героїня", державна допомога дітям-сиротам і тим, хто позбавлений батьківського піклування, а також виплати на дітей під опікою чи піклуванням. Не враховуються також компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, виплати за програмою "муніципальна няня", соціальна допомога з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю або особою з інвалідністю І групи підгрупи А.

Крім того, до доходів не включаються пільги на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива чи скрапленого газу, тимчасова допомога дітям, які залишилися без батьківського піклування (зокрема в межах програми "Дитина не одна"), а також інші виплати, визначені постановою Кабміну №632.

У Пенсійному фонді нагадали, що право на субсидію мають громадяни, які не можуть самостійно сплачувати комунальні послуги через низькі доходи. Подати заяву можна онлайн — через портал ПФУ або особисто у відділеннях соціального захисту населення.

Нове роз’яснення покликане спростити процедуру оформлення субсидій і запобігти ситуаціям, коли люди втрачають державну підтримку через формальні підстави.

