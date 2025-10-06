Клієнтам "Ощадбанку" варто знати: за які рахунки доведеться сплатити 100 грн комісії
Клієнтам державного банку "Ощадбанк" радять закривати карткові рахунки, якими вони не користуються, адже за неактивність передбачено спеціальну комісію. Відомо, який розмір цього стягнення встановлено та які правила діють у 2025 році.
Про це йдеться в офіційній інформації фінансової установи. Як повідомляє Ощадбанк, відповідно до чинної тарифної політики, банк має право нараховувати комісію за обслуговування рахунків, якими клієнти не користуються.
Збір застосовується лише у таких випадках:
- якщо протягом 12 місяців власник картки не здійснював жодних фінансових операцій;
- якщо рахунок був закритий некоректно або з порушенням установленої процедури.
Розмір комісії та способи її уникнення
Представники Ощадбанку зазначають, що клієнти можуть не сплачувати комісію за неактивний рахунок, якщо протягом року здійснять хоча б одну просту фінансову операцію. Це може бути оплата покупок у магазині, поповнення картки чи переказ мінімальної суми коштів. У такому разі рахунок вважається активним, і списання комісії не відбувається.
Якщо ж карткою не користуються зовсім, рахунок варто закрити. Зробити це можна лише у відділенні банку –після подання заяви. Онлайн або через додаток закриття рахунку не передбачено. Рекомендується звертатися у відділення, де відкривалася картка, або до будь-якого відділення в межах тієї ж області.
Згідно з внутрішніми правилами Ощадбанку, у разі виникнення заборгованості її необхідно спершу погасити – це можна зробити шляхом переказу коштів з іншого рахунку або внесенням готівки через касу банку, незалежно від регіону. Дізнатися про наявність боргу клієнти можуть у відділенні або звернувшись до контакт-центру.
Щодо розміру стягнення, він є фіксованим і встановленим тарифами банку.
"Якщо йдеться про заборгованість за обслуговування неактивного карткового рахунку, її розмір становить 100 гривень. У випадку, коли на рахунку недостатньо коштів, банк списує лише доступний залишок, не створюючи "мінусового" балансу", – пояснив представник установи у Facebook.
