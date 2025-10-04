В Ощадбанку розповіли, як швидко заблокувати картку у надзвичайній ситуації

В Ощадбанку пояснили, як можна терміново заблокувати банківську картку у випадку, якщо лінія Контакт-центру перевантажена і очікування на з’єднання з оператором затягується. Для цього клієнтам доступні кілька альтернативних способів, які легко здійснити самостійно.

Про це йдеться у публікації державного банку на його офіційній сторінці у Facebook. У мережі з’явилося повідомлення від клієнтки Ощадбанку, яка поскаржилася на труднощі з оперативним зв’язком через Контакт-центр. Жінка зазначила, що їй терміново потрібно було заблокувати банківську картку, однак дозвонитися на "гарячу лінію" не вдалося.

"Не вдалося навіть заблокувати карту – гаряча лінія не відповідає", – йдеться у зверненні.

У фінустанові пояснили, що всі картки Ощадбанку відповідають нормам безпеки, і якщо клієнт не передавав свої дані третім особам (номер картки, CVC/CVV-код чи паролі з SMS), сторонні не зможуть зняти гроші. Водночас у випадку, коли зв’язатися з оператором неможливо, банк радить скористатися іншими доступними способами блокування картки, які клієнт може виконати самостійно.

У банку пояснили, що через велику кількість дзвінків у Контакт-центр час очікування може бути тривалим. Водночас клієнти мають можливість самостійно виконати процедуру: зателефонувавши з фінансового номера та вказавши останні чотири цифри картки, її можна заблокувати через автоматичне меню.

Додатково доступні онлайн-інструменти: чат-боти Ощадбанку у Telegram, Viber та Messenger, а також мобільний застосунок "Ощад24".

У самому "Ощад24" потрібно відкрити розділ "Картки та рахунки", обрати потрібну картку, перейти до меню "Сервіси" та натиснути "Блокування картки". Користувач може вказати причину (наприклад, втрата чи крадіжка), або ж обрати опцію "Заблокувати тимчасово", що дозволить у подальшому відновити доступ.

Крім того, за наявності часу та можливості клієнт може відвідати відділення банку, де співробітники допоможуть оперативно заблокувати картку.

