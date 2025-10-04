В Ощадбанке рассказали, как быстро заблокировать карту в чрезвычайной ситуации

В Ощадбанке объяснили, как можно срочно заблокировать банковскую карту в случае, если линия Контакт-центра перегружена и ожидание соединения с оператором затягивается. Для этого клиентам доступны несколько альтернативных способов, которые легко осуществить самостоятельно.

Об этом говорится в публикации государственного банка на его официальной странице в Facebook. В сети появилось сообщение от клиентки Ощадбанка, которая пожаловалась на трудности с оперативной связью через Контакт-центр. Женщина отметила, что ей срочно нужно было заблокировать банковскую карту, однако дозвониться на "горячую линию" не удалось.

"Не удалось даже заблокировать карту – горячая линия не отвечает", – говорится в обращении.

В финучреждении объяснили, что все карты Ощадбанка соответствуют нормам безопасности, и если клиент не передавал свои данные третьим лицам (номер карты, CVC/CVV-код или пароли из SMS), посторонние не смогут снять деньги. В то же время, в случае, когда связаться с оператором невозможно, банк советует воспользоваться другими доступными способами блокировки карты, которые клиент может выполнить самостоятельно.

В банке пояснили, что из-за большого количества звонков в Контакт-центр время ожидания может быть длительным. В то же время клиенты имеют возможность самостоятельно выполнить процедуру: позвонив с финансового номера и указав последние четыре цифры карты, ее можно заблокировать через автоматическое меню.

Дополнительно доступны онлайн-инструменты: чат-боты Ощадбанка в Telegram, Viber и Messenger, а также мобильное приложение "Ощад24".

В самом "Ощад24" нужно открыть раздел "Карты и счета", выбрать нужную карту, перейти в меню "Сервисы" и нажать "Блокировка карты". Пользователь может указать причину (например, потеря или кража) или выбрать опцию "Заблокировать временно", что позволит в дальнейшем восстановить доступ.

Кроме того, при наличии времени и возможности клиент может посетить отделение банка, где сотрудники помогут оперативно заблокировать карту.

