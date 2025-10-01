Найкращі кросовери для купівлі: топ-5 моделей, які найменше втрачають у вартості

Вживані авто часто приваблюють покупців доступною вартістю, яка суттєво нижча за ціну нових моделей. Проте існують способи зекономити ще більше. Фахівці підготували добірку найвигідніших кросоверів.

До неї увійшли моделі, які довго зберігають свою ціну. Це означає суттєву фінансову перевагу для власників у довгостроковій перспективі. Лідером рейтингу від iSeeCars став кросовер Toyota RAV4.

Ці моделі вважаються найрозумнішим вибором для покупки, адже за п’ять років вони демонструють мінімальні втрати вартості (цифри наведено в дужках).

Вживані кросовери, що найменше втрачають у ціні:

Toyota RAV4 (30.9%); Subaru Crosstrek (33.0%); Honda HR-V (34.0%); Honda CR-V (35.2%); Subaru Forester (37.9%).

Перший власник отримує вагому перевагу – його витрати практично не знецінюються. А кожен наступний покупець при подальшому продажі зможе зберегти значну частину вкладених коштів.

