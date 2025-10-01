Лучшие кроссоверы для покупки: топ-5 моделей, которые меньше всего теряют в стоимости

Подержанные автомобили часто привлекают покупателей доступной стоимостью, которая значительно ниже цены новых моделей. Однако существуют способы сэкономить еще больше. Специалисты подготовили подборку самых выгодных кроссоверов.

В нее вошли модели, долго сохраняющие свою цену. Это означает существенное финансовое преимущество для владельцев в долгосрочной перспективе. Лидером рейтинга от iSeeCars стал кроссовер Toyota RAV4.

Эти модели считаются самым разумным выбором для покупки, ведь за пять лет они демонстрируют минимальные потери стоимости (цифры приведены в скобках).

Подержанные кроссоверы, менее теряющие в цене:

Toyota RAV4 (30.9%); Subaru Crosstrek (33.0%); Honda HR-V (34.0%); Honda CR-V (35.2%); Subaru Forester (37.9%).

Первый владелец получает весомое преимущество – его расходы практически не обесцениваются. А каждый последующий покупатель при дальнейшей продаже сможет сохранить значительную часть вложенных средств.

