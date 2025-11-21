Мирний план Трампа: США вимагають від України погодитись до 27 листопада - FT

Адміністрація Дональда Трампа посилює тиск на Київ, вимагаючи, щоб Україна погодилася на запропонований США та Росією мирний план до Дня подяки, який у США відзначають 27 листопада. Білий дім встановив жорсткий дедлайн і наполягає, щоб президент Володимир Зеленський прийняв умови угоди у найкоротші строки.

Про це пише Financial Times. Раніше видання розповіло, що Вашингтон очікує від Києва схвалення розробленого спеціальним посланцем Стівом Віткоффом і держсекретарем Марко Рубіо плану, створеного у співпраці з російськими переговірниками. Документ із 28 пунктів, який уже отримав підтримку Трампа, включає вимоги щодо значних поступок з боку України. Люди, знайомі зі змістом плану, стверджують, що він передбачає відмову України від частини підконтрольного Донбасу, скорочення армії вдвічі та відмову від низки ключових видів озброєнь.

Українські чиновники зазначають, що адміністрація Трампа хоче представити угоду Москві до кінця листопада та завершити переговорний процес на початку грудня, тому тиск є "агресивним". Водночас Київ наголошує, що частина положень є неприйнятною, тож наразі українська сторона працює над альтернативними пропозиціями.

Один із високопосадовців порівняв нинішній тиск із ситуацією довкола попередньої "мінеральної угоди", внаслідок якої США отримали доступ до видобутку стратегічних корисних копалин в Україні. Тоді Київ погодився на умови, сподіваючись отримати від Вашингтона додаткову підтримку у війні проти Росії.

Читайте також: Сполученим штатам також потрібні Tomahawk" - Трамп зробив нову заяву щодо ракет

У Європейському Союзі на ініціативу реагують обережно. Кая Каллас, яка займається зовнішньою політикою ЄС, заявила, що Брюссель не отримував сигналів про будь-які поступки з боку РФ, що ставить під сумнів збалансованість запропонованого плану.

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт наголосила, що Трамп повністю підтримує документ і вважає його вигідним для обох сторін.

Напередодні Володимир Зеленський зустрівся з американською військовою делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ США Деніелем Дрісколлом. Під час перемовин сторони домовилися про швидке продовження обговорення та можливе укладення "мирної угоди".

Нагадаємо, ми вже писали, що має зробити Трамп для запобігання широкомасштабної світової війни.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!