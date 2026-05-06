Чи можна забронювати працівника, який понад рік не проходив ВЛК

Якщо компанія планує працевлаштувати людину з подальшим бронюванням, відсутність проходження ВЛК понад рік не є критичною перешкодою. Згідно з чинними нормами, висновок військово-лікарської комісії дійсний протягом одного року з моменту завершення медогляду.

Про це повідомляє kadroland. Водночас обов’язково проходити ВЛК без направлення потрібно лише тим військовозобов’язаним, яких раніше визнали обмежено придатними.

Читайте також: Як перевірити наявність штрафа від ТЦК: пояснення юриста

Що це означає на практиці:

Роботодавець може офіційно прийняти кандидата на роботу навіть без актуального висновку ВЛК.

Відсутність "свіжої" комісії не заважає оформленню бронювання через електронні сервіси.

Ключова умова — у працівника не повинно бути порушень військового обліку або статусу розшуку (це перевіряється, зокрема, у системі "Резерв+").

Отже, вимагати нове проходження ВЛК перед працевлаштуванням не обов’язково. Працівника можна оформити і вже після цього займатися бронюванням, якщо немає інших обмежень.

Нагадаємо, ми вже писали, чи діятиме автоматичне продовження відстрочки для військовозобовʼязаних, які доглядають за людьми з інвалідністю.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!