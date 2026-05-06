Можно ли забронировать работника, который больше года не проходил ВЛК

Если компания планирует трудоустроить человека с последующим бронированием, отсутствие прохождения ВЛК больше года не является критическим препятствием. Согласно действующим нормам, заключение военно-врачебной комиссии действительно в течение одного года с момента завершения медосмотра.

Об этом сообщает Kadroland. В то же время обязательно проходить ВЛК без направления нужно только военнообязанным, которых ранее признали ограниченно пригодными.

Что это значит на практике:

Работодатель может официально принять кандидата на работу даже без актуального заключения ВЛК.

Отсутствие свежей комиссии не мешает оформлению бронирования через электронные сервисы.

Ключевое условие – у работника не должно быть нарушений военного учета или статуса розыска (это проверяется, в частности, в системе "Резерв+").

Следовательно, требовать новое прохождение ВЛК перед трудоустройством не обязательно. Работника можно оформить и уже после этого бронировать, если нет других ограничений.

