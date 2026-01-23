МВС попередило українців про надзвичайну ситуацію в енергосистемі: скільки води та продуктів запасти та до чого готуватись

На тлі складної ситуації в енергетичній системі України Міністерство внутрішніх справ закликає громадян завчасно підготуватися до можливих тривалих перебоїв з електропостачанням і теплом. Рятувальники наголошують: у кожному домі варто мати запас найнеобхіднішого щонайменше на 3–5 днів автономного життя.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України в соцмережах.

Базовий набір для дому під час блекауту

Щоб мінімізувати ризики у разі відключень, у відомстві радять заздалегідь подбати про такі речі:

Вода та продукти харчування. Запасіть питну й технічну воду, а також продукти тривалого зберігання, які не потребують приготування або складних умов зберігання.

Запасіть питну й технічну воду, а також продукти тривалого зберігання, які не потребують приготування або складних умов зберігання. Аптечка та гігієна. Підготуйте необхідні ліки для постійного вживання, базову аптечку та засоби особистої гігієни.

Підготуйте необхідні ліки для постійного вживання, базову аптечку та засоби особистої гігієни. Енергія та пересування. Зарядіть повербанки, перевірте стан автомобіля й подбайте про повний бак пального.

Зарядіть повербанки, перевірте стан автомобіля й подбайте про повний бак пального. Домашні тварини. Забезпечте запас корму та води для улюбленців на кілька днів.

Також у МВС нагадують про "тривожну сумку" на випадок термінової евакуації або необхідності швидко спуститися до укриття. У ній мають бути документи, готівка, теплий одяг і індивідуальні засоби обігріву — грілки чи термоковдра.

Як зігрітися в холодному помешканні

Якщо зникне опалення, фахівці радять не намагатися обігріти всю квартиру, а діяти раціонально:

Зосередьте тепло в одній, бажано найменшій, кімнаті.

Одягайтеся шарами, щоб краще утримувати тепло тіла.

Рухайтеся, підтримуйте легку фізичну активність і за можливості користуйтеся грілками.

Куди звертатися по допомогу

У разі відсутності зв’язку або потреби в екстреній допомозі громадяни можуть скористатися такими каналами:

Єдиний номер екстрених служб — 112.

Мобільний застосунок "112 Ukraine", який працює через Wi-Fi навіть без мобільної мережі.

"Пункти незламності". Адресу найближчого пункту обігріву також можна дізнатися за номером 112.

У МВС закликають українців бути уважними до офіційних повідомлень, дотримуватися підвищених заходів безпеки, подбати про захист дітей і без нагальної потреби не перебувати на вулиці в темний час доби.

Нагадаємо, ми вже писали, який тип акумулятора обрати для будинку та квартири.

