ukr
русский
Соціум

МВС попередило українців про надзвичайну ситуацію в енергосистемі: скільки води та продуктів запасти та до чого готуватись

Ціхоцька Марія

МВС попередило українців про надзвичайну ситуацію в енергосистемі: скільки води та продуктів запасти та до чого готуватись
Рятувальники наголошують: у кожному домі варто мати запас найнеобхіднішого щонайменше на 3–5 днів автономного життя

На тлі складної ситуації в енергетичній системі України Міністерство внутрішніх справ закликає громадян завчасно підготуватися до можливих тривалих перебоїв з електропостачанням і теплом. Рятувальники наголошують: у кожному домі варто мати запас найнеобхіднішого щонайменше на 3–5 днів автономного життя.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України в соцмережах.

Базовий набір для дому під час блекауту

Щоб мінімізувати ризики у разі відключень, у відомстві радять заздалегідь подбати про такі речі:

  • Вода та продукти харчування. Запасіть питну й технічну воду, а також продукти тривалого зберігання, які не потребують приготування або складних умов зберігання.
  • Аптечка та гігієна. Підготуйте необхідні ліки для постійного вживання, базову аптечку та засоби особистої гігієни.
  • Енергія та пересування. Зарядіть повербанки, перевірте стан автомобіля й подбайте про повний бак пального.
  • Домашні тварини. Забезпечте запас корму та води для улюбленців на кілька днів.

Також у МВС нагадують про "тривожну сумку" на випадок термінової евакуації або необхідності швидко спуститися до укриття. У ній мають бути документи, готівка, теплий одяг і індивідуальні засоби обігріву — грілки чи термоковдра.

Як зігрітися в холодному помешканні

Якщо зникне опалення, фахівці радять не намагатися обігріти всю квартиру, а діяти раціонально:

  • Зосередьте тепло в одній, бажано найменшій, кімнаті.
  • Одягайтеся шарами, щоб краще утримувати тепло тіла.
  • Рухайтеся, підтримуйте легку фізичну активність і за можливості користуйтеся грілками.

Куди звертатися по допомогу

У разі відсутності зв’язку або потреби в екстреній допомозі громадяни можуть скористатися такими каналами:

  • Єдиний номер екстрених служб — 112.
  • Мобільний застосунок "112 Ukraine", який працює через Wi-Fi навіть без мобільної мережі.
  • "Пункти незламності". Адресу найближчого пункту обігріву також можна дізнатися за номером 112.

У МВС закликають українців бути уважними до офіційних повідомлень, дотримуватися підвищених заходів безпеки, подбати про захист дітей і без нагальної потреби не перебувати на вулиці в темний час доби.

Нагадаємо, ми вже писали, який тип акумулятора обрати для будинку та квартири.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Соціум