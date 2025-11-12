На будь-який смак та гаманець: топ зарядних станцій, які врятують у період блекауту

Детальний аналіз портативних електростанцій різних типів допоможе розрахувати, скільки часу вони можуть забезпечувати живлення побутових приладів першої необхідності.

POWERPLANT PP-425 Вартість від 7 999 грн

Це ультрабюджетна модель, що фактично є великим павербанком із розеткою. Її ємність становить 148 Вт·год, а потужність — 200 Вт (пікове навантаження до 300 Вт). Літій-іонний акумулятор розрахований на приблизно 500 циклів заряджання. Відновлення заряду від електромережі триває близько 4,5 години.

Станція має одну розетку на 220 В, проте видає модифіковану синусоїду, тому не підходить для чутливої техніки. Оснащена двома портами USB-A (QuickCharge 3.0, 18 Вт) і двома портами USB-C (18 Вт та 30 Вт PD).

Ємності вистачить, щоб живити ноутбук потужністю 50 Вт близько двох з половиною годин або зарядити його два-три рази. Невеликий телевізор працюватиме до двох годин. Потужності замало для холодильника, мікрохвильовки чи обігрівача.

ECOFLOW RIVER 3 Plus Вартість від 13 999 грн

Ця станція має ємність 268 Вт·год і потужність 600 Вт із підтримкою X-Boost до 1200 Вт. Її акумулятор LiFePO4 розрахований більш ніж на 3000 циклів заряджання. Повністю заряджається від мережі всього за одну годину.

Модель оснащена однією розеткою 220 В, портами USB-A, USB-C та автомобільним прикурювачем на 12 В. Станція видає чисту синусоїду, тому підходить для будь-якої техніки.

Вона може живити ноутбук протягом 4–5 годин, телевізор — близько двох з половиною годин, холодильник — до трьох годин. У режимі X-Boost можливе короткочасне підключення мікрохвильовки або фена, але заряд вичерпається за 15–20 хвилин.

CHOETECH Power Station Black Вартість від 18 999 грн

Це збалансована станція середнього класу з ємністю 512 Вт·год і потужністю 800 Вт (пікове навантаження до 1600 Вт). Акумулятор LiFePO4 забезпечує тисячі циклів роботи. Заряджається від мережі за дві години.

Пристрій має одну розетку 220 В, два порти USB-A (QC 3.0), три порти USB-C і автомобільний роз’єм. Є вбудований ліхтарик.

З такою ємністю станція може живити ноутбук до дев’яти годин або телевізор до чотирьох з половиною. Холодильник працюватиме близько семи годин, а мікрохвильова піч — до пів години.

GENKI GK-800 Вартість від 20 900 грн

Компактна станція потужністю 800 Вт (до 1600 Вт у режимі X-Boost) з ємністю 512 Вт·год і акумулятором LiFePO4 на понад 3000 циклів. Повністю заряджається за півтори години.

Має три порти USB-C (один потужний 100 Вт і два по 20 Вт), два порти USB-A (QC 3.0, 18 Вт) і LED-ліхтарик.

Станція здатна живити ноутбук до восьми годин, телевізор — близько п’яти, холодильник — кілька годин.

IMPRESSION UAPower UA1201LFP Вартість від 26 199 грн

Модель українського бренду має ємність 1120 Вт·год і потужність 1200 Вт (пікове навантаження до 2400 Вт). Акумулятор LiFePO4 витримує до 5000 циклів. Заряджається за півтори години.

Пристрій оснащений двома розетками 220 В, трьома портами USB-A та трьома USB-C (один потужністю 100 Вт).

Вона може живити ноутбук понад 18 годин, телевізор — до 10 годин, холодильник — до 15 годин, мікрохвильову піч — до 50 хвилин.

ECOFLOW DELTA 3 Вартість від 37 999 грн

Потужна модель з ємністю 1024 Вт·год і потужністю 1800 Вт, з можливістю короткочасного підвищення до 2400 Вт. Використовує акумулятор LiFePO4 на понад 4000 циклів. Заряджається від 0 до 100 відсотків за 56 хвилин.

Оснащена чотирма розетками 220 В, двома портами USB-A (18 Вт) і двома USB-C (100 Вт).

Може забезпечувати роботу холодильника протягом 12–14 годин, обігрівача чи фена — до 40 хвилин, ноутбука — понад 16 годин.

BLUETTI Elite 200 V2 Вартість від 45 999 грн

Це потужна станція з номінальною потужністю 2600 Вт (піковою — 3900 Вт) і ємністю 2073,6 Вт·год. Акумулятор LiFePO4 витримує до 6000 циклів. Заряджається за 1,4 години, а до 80 відсотків — лише за 1,1 години.

Має дві розетки 220 В, два порти USB-A (15 Вт), два порти USB-C (100 Вт) і автомобільний роз’єм.

Може живити ноутбук понад 30 годин, телевізор — до 21 години, фен — приблизно півтори години.

OPTONICA PS-9421 Вартість від 67 499 грн

Модель має потужність 2000 Вт і ємність 2096 Вт·год. Використовує акумулятор LiFePO4.

Оснащена чотирма розетками 220 В, чотирма портами USB-A, двома портами USB-C (по 100 Вт), LED-ліхтариком і функцією бездротової зарядки.

Може живити телевізор близько 21 години або ноутбук понад 32 години. Дає змогу одночасно підключати кілька великих приладів.

OUKITEL P5000E PRO Вартість від 84 999 грн

Одна з найпотужніших станцій із ємністю 5120 Вт·год і потужністю 4000 Вт. Акумулятор LiFePO4 витримує 5000 циклів заряджання. До 80 відсотків заряджається за півтори години.

Має п’ять розеток 220 В, чотири порти USB-A (два звичайні й два з підтримкою Quick Charge 3.0) та два USB-C по 100 Вт.

Може одночасно живити холодильник, мікрохвильову піч, фен та обігрівач. Заряду вистачить для роботи холодильника понад 34 години, телевізора — понад 51 годину, ноутбука — приблизно 78 годин.

ANKER SOLIX F3800 Вартість від 119 999 грн

Це флагманська модель із потужністю 6000 Вт (пікове навантаження до 9000 Вт) та ємністю 3840 Вт·год. Використовує акумулятор LiFePO4 з ресурсом понад 3000 циклів. Повна зарядка триває близько 1,3 години.

Має шість розеток 220 В, два порти USB-A та три порти USB-C з підтримкою швидкої зарядки потужністю до 100 Вт.

Може забезпечити роботу обігрівача близько двох з половиною годин, фена — понад дві години, мікрохвильовки — до чотирьох годин. Для ноутбука заряду вистачить на майже 60 годин.

