На них не варто витрачатись: топ автомобілів сумнівної якості

У наш час майже кожна сім’я має власний автомобіль, тому попит на них залишається стабільно високим. Це призвело до величезної кількості варіантів на ринку — від бюджетних моделей до преміальних авто. Проте навіть у межах однієї цінової категорії якість може суттєво відрізнятися.

Досвідчені водії уже давно виділили моделі, яких краще уникати — через часті поломки, проблеми з електронікою чи корозією. Фахівці журналу Consumer Reports дослідили автомобілі 2025 року та назвали ті, що виявилися найбільш ненадійними.

Ford Escape Hybrid 2025 Популярність цієї моделі забезпечує економна витрата пального, проте є й суттєві мінуси. Салон оздоблений дешевими матеріалами, які швидко зношуються. Крім того, виробник нещодавно відкликав понад 20 тисяч машин через проблеми з акумулятором. Серед типових дефектів також — витік оливи та несправність камери заднього виду.

Nissan Pathfinder 2025 Цей автомобіль часто згадують серед найменш надійних. У попередніх поколіннях власники стикалися з поломками трансмісії та двигуна. Хоча сучасна модель отримала нову 9-ступінчасту коробку передач, питання до динаміки та підвіски залишаються. Pathfinder погано поводиться на нерівностях і не підходить для бездоріжжя, а кермування здається "глухим" і неінформативним.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Mercedes-Benz GLC 2025 Попри репутацію бренду, ця модель не виправдала очікувань. Через дефекти задніх стійок Mercedes відкликав понад 90 тисяч автомобілів, адже вони могли погіршити керованість у разі аварії. Крім того, водії скаржаться на не надто зручні гальма й перевантажену сенсорними елементами мультимедійну систему.

Chrysler Pacifica Hybrid 2025 Популярний мінівен має серйозні проблеми з гальмами, гідравлікою та подушками безпеки. У червні виробник відкликав понад 250 тисяч машин через несправність бічних подушок. Також пасажири другого ряду відзначають зменшення простору для ніг.

Chevrolet Blazer EV 2025 Попри покращення порівняно з попередньою версією, електрокар теж має вади. Авто відкликали через дефекти у проводці стоянкового гальма, через що виникали труднощі з перемиканням передач.

Volkswagen Jetta 2025 Оновлена Jetta отримала стильніший дизайн, проте салон досі виготовлений переважно з пластику. Під капотом — старий 1,5-літровий турбодвигун на 158 к.с., що поступається конкурентам. Динаміка розгону залишає бажати кращого, а кермо майже не дає відчуття дороги.

Mercedes-Benz C-Class 2025 Ще одна модель, яка розчарувала власників. Гальмівна система спрацьовує із запізненням, а автоматичне гальмування іноді активується без причини. Це підвищує ризик аварій. Незважаючи на трохи більший простір для ніг, дах став нижчим, що створює дискомфорт для високих пасажирів.

Загалом, навіть серед найвідоміших брендів трапляються моделі, які не виправдовують очікувань. Тому перед купівлею нового авто варто уважно перевірити відгуки, рейтинги надійності та історію відкликань.

Раніше ми розповідали про топ-3 японські марки авто, які майже не знецінюються.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!