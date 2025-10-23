На них не стоит тратиться: топ автомобилей сомнительного качества

В настоящее время почти каждая семья имеет собственный автомобиль, поэтому спрос на них остается стабильно высоким. Это привело к огромному количеству вариантов на рынке – от бюджетных моделей до премиальных авто. Однако даже в пределах одной ценовой категории качество может существенно отличаться.

Опытные водители уже давно выделили модели, которых лучше избегать — из-за частых поломок, проблем с электроникой или коррозией. Специалисты журнала Consumer Reports исследовали автомобили в 2025 году и назвали наиболее ненадежными.

Ford Escape Hybrid 2025 Популярность этой модели обеспечивает экономичный расход горючего, однако есть и существенные минусы. Салон отделан дешевыми изнашивающимися материалами. Кроме того, производитель недавно отозвал более 20 тысяч машин из-за проблем с аккумулятором. Среди типичных дефектов также утечка масла и неисправность камеры заднего вида.

Nissan Pathfinder 2025 Этот автомобиль часто упоминают среди самых надежных. В предыдущих поколениях владельцы сталкивались с поломками трансмиссии и двигателя. Хотя современная модель получила новую 9-ступенчатую коробку передач, вопросы к динамике и подвеске остаются. Pathfinder плохо себя ведет на неровностях и не подходит для бездорожья, а управление кажется "глухим" и неинформативным.

Mercedes-Benz GLC 2025 Несмотря на репутацию бренда, эта модель не оправдала ожиданий. Из-за дефектов задних стоек Mercedes отозвал более 90 тысяч автомобилей, ведь они могли ухудшить управляемость в случае аварии. Кроме того, водители жалуются на не слишком удобные тормоза и перегруженную сенсорными элементами мультимедийную систему.

Chrysler Pacifica Hybrid 2025 Популярный минивэн имеет серьезные проблемы с тормозами, гидравликой и подушками безопасности. В июне производитель отозвал более 250 тысяч машин из-за неисправности боковых подушек. Также пассажиры второго ряда отмечают уменьшение пространства для ног.

Chevrolet Blazer EV 2025 Несмотря на улучшение по сравнению с предыдущей версией, электрокар тоже имеет недостатки. Авто отозвали из-за дефектов в проводке стояночного тормоза, из-за чего возникали трудности с переключением передач.

Volkswagen Jetta 2025 Обновленная Jetta получила более стильный дизайн, однако салон до сих пор изготовлен преимущественно из пластика. Под капотом — уступающий конкурентам старый 1,5-литровый турбодвигатель на 158 л.с. Динамика разгона оставляет желать лучшего, а руль почти не дает ощущения дороги.

Mercedes-Benz C-Class 2025 Еще одна модель, разочаровавшая владельцев. Тормозная система срабатывает с опозданием, а автоматическое торможение иногда активируется без причины. Это увеличивает риск аварий. Несмотря на немного большее пространство для ног, крыша стала ниже, что создает дискомфорт для высоких пассажиров.

В общем, даже среди самых известных брендов встречаются модели, которые не оправдывают ожиданий. Поэтому перед покупкой нового авто следует внимательно проверить отзывы, рейтинги надежности и историю отзывов.

