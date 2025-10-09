Не бояться іржі: топ автомобільних брендів з найміцнішим кузовом

Шведське видання Vi Bilägare презентувало масштабне дослідження, яке стало своєрідним тестом на міцність для світових автовиробників. Понад пів тисячі моделей пройшли перевірку на стійкість до корозії – і результати виявилися доволі неоднозначними.

Протягом останніх 30 років експерти ретельно відстежують, наскільки ефективно бренди захищають кузови своїх машин від іржі, і цьогорічні дані стали справжнім індикатором якості, пише Avtomob.

Які автомобільні бренди мають найкращий захист від іржі

Porsche очолив список із максимальними 5 балами. Йому в спину дихають Jaguar (4,7), китайський Nio (4,5), а також німецькі BMW, Audi та Mini, які отримали понад 4 бали.

Високі оцінки також здобули Mercedes-Benz, Renault, Volkswagen і Seat – завдяки використанню оцинкованих кузовних панелей, багатошарових захисних покриттів і сучасних технологій ущільнення стиків.

Виробники, у яких не все добре з захистом від корозії

На протилежному кінці рейтингу опинилася Honda – її оцінка склала лише 1,8 бала, що показало бренд найбільш вразливим до корозійних процесів. Ford і Toyota отримали по 2,2 бала, а такі марки, як DS, Fiat, Hongqi, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Lynk & Co та Range Rover, – по 2. Експерти пояснюють низькі результати недостатнім антикорозійним захистом днища та внутрішніх порожнин кузова.

Дослідження також охопило автомобілі минулих років. Alfa Romeo 159, Jeep Cherokee (випуску 2012–2015 років) і Peugeot 1007 отримали мінімальну оцінку – 1 бал. Старі моделі Mazda, Honda та Toyota теж не вразили – найчастіше їм присвоювали 2 бали.

Експерти нагадують, що для того, щоб уникнути передчасної корозії, необхідно регулярно проводити профілактичні заходи. Йдеться про обробку порогів, оновлення захисту днища та очищення дренажних каналів – усе це слід довіряти лише сертифікованим майстерням. Непрофесійне втручання, особливо блокування зливних отворів, може лише прискорити руйнування металу.

Хоч технології не стоять на місці, проблема корозії досі актуальна, особливо для виробників з Азії та Китаю. Європейські бренди наразі демонструють кращу якість антикорозійних покриттів, що свідчить про важливість інвестицій у довговічність автомобіля.

