Вони ніколи не підведуть: топ найнадійніших моделей автомобілів

Для більшості автовласників надійність машини є одним із головних критеріїв вибору. Деякі бренди заслужили довіру водіїв завдяки стабільній роботі своїх моделей, які рідко виходять з ладу. Водночас є й такі виробники, чиї автомобілі часто створюють проблеми своїм власникам.

Британське видання What Car? оприлюднило рейтинг найнадійніших і найменш надійних автомобільних брендів. Дослідження ґрунтується на опитуванні автовласників, які поділилися досвідом експлуатації своїх транспортних засобів.

За результатами рейтингу, Honda очолила список найнадійніших виробників. Найкраще себе показали моделі Civic, HR-V і Jazz, які отримали найвищі оцінки за безвідмовність і якість збірки.

До десятки найнадійніших брендів увійшли: Honda, MINI, Suzuki, Toyota, Vauxhall/Opel, BMW, Tesla, Kia, Lexus і Citroën.

Експерти також зазначили, що бренд MG покращив свої показники у порівнянні з минулим роком, проте все ще залишається серед найменш надійних. За даними опитування, 28% власників автомобілів MG повідомили про різні поломки, переважно пов’язані з електронікою.

Найбільше проблем фіксують у моделях MG ZS EV, MG HS (з бензиновим двигуном) та гібриді MG 3. Водночас універсал MG 5 продемонстрував помітно кращі результати.

До десятки найменш надійних брендів цього року потрапили: MG, Nissan, Fiat, Jaguar, Land Rover, Ford, Volkswagen, Audi, Mercedes та Volvo.

