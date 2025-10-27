Они никогда не подведут: топ самых надежных моделей автомобилей

Для большинства автовладельцев надежность машины является одним из основных критериев выбора. Некоторые бренды заслужили доверие водителей благодаря стабильной работе своих моделей, которые редко выходят из строя. В то же время, есть и такие производители, чьи автомобили часто создают проблемы своим владельцам.

Британское издание What Car? обнародовало рейтинг самых надежных и наименее надежных автомобильных брендов. Исследование основывается на опросе автовладельцев, которые поделились опытом эксплуатации транспортных средств.

По результатам рейтинга Honda возглавила список самых надежных производителей. Лучше всего себя показали модели Civic, HR-V и Jazz, получившие самые высокие оценки за безотказность и качество сборки.

В десятку самых надежных брендов вошли: Honda, MINI, Suzuki, Toyota, Vauxhall/Opel, BMW, Tesla, Kia, Lexus и Citroën.

Эксперты также отметили, что бренд MG улучшил свои показатели по сравнению с прошлым годом, однако все еще остается самым надежным. По данным опроса, 28% владельцев автомобилей MG сообщили о разных поломках, преимущественно связанных с электроникой.

Больше проблем фиксируют в моделях MG ZS EV, MG HS (с бензиновым двигателем) и гибриде MG 3. В то же время универсал MG 5 продемонстрировал заметно лучшие результаты.

В десятку наименее надежных брендов в этом году попали: MG, Nissan, Fiat, Jaguar, Land Rover, Ford, Volkswagen, Audi, Mercedes и Volvo.

