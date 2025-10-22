Очікується магнітна буря 2 рівня: прогноз на 23 жовтня

Магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людей, оскільки змінюють атмосферний тиск. Через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому, дратівливість чи зниження концентрації.

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC) рівень активності визначається за планетарним K-індексом — шкалою від 0 до 9. Показник від 5 і вище означає сильну магнітну бурю.

23 жовтня індекс становитиме 2, а отже, істотних коливань не прогнозується. Водночас експерти нагадують, що дані оновлюються кожні три години, тому прогнози можуть змінюватися.

Магнітна буря — це реакція магнітосфери Землі на сонячні спалахи, під час яких у космос викидаються заряджені частинки. Коли вони досягають планети, відбуваються коливання магнітного поля. Невеликі коливання зазвичай непомітні, проте бурі з K-індексом понад 5 можуть не лише впливати на здоров’я, а й викликати збої у роботі супутників, засобів зв’язку та навігаційних систем.

Під час таких періодів багато людей скаржаться на головний біль, слабкість, безсоння чи дратівливість. Щоб полегшити стан, варто дотримуватися звичного режиму сну, харчуватися легкою їжею, уникати алкоголю та кави, пити достатньо води, проводити час на свіжому повітрі та не перевантажувати себе фізично чи емоційно. Контрастний душ вранці допоможе підбадьоритися, а тепла ванна ввечері сприятиме розслабленню.

