Очікується магнітна буря 2 рівня: погроз на 24 жовтня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що багато людей відчувають головний біль, втому, дратівливість і навіть проблеми зі сном. Такі дні особливо складні для метеозалежних людей, адже їхнє самопочуття може різко погіршитися.

24 жовтня геомагнітна активність складатиме близько 2. Такі показники свідчать про спокійний стан магнітосфери, тому сильних бур не передбачається. Водночас слід пам’ятати, що ці дані оновлюються кожні три години, тож прогноз може змінюватися. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Магнітна буря — це явище, спричинене спалахами на Сонці, під час яких у космос викидається потік заряджених частинок. Вони досягають магнітного поля Землі, викликаючи його збурення. Коли К-індекс перевищує 5, буря вважається сильною, і саме в такі періоди можливі перебої у зв’язку, роботі супутників і навіть появи полярних сяйв.

Щоб зменшити вплив магнітних бур на організм, варто дотримуватися збалансованого режиму дня, повноцінно висипатися та харчуватися здоровою їжею. Бажано уникати надмірного вживання кави, алкоголю, гострих чи жирних страв, натомість пити більше води й трав’яних чаїв. Прогулянки на свіжому повітрі та легкі фізичні навантаження допомагають підтримувати тонус, а контрастний душ зранку або тепла ванна ввечері сприяють кращому самопочуттю. Людям із хронічними хворобами під час підвищеної геомагнітної активності рекомендовано більше відпочивати й мати під рукою необхідні ліки.

