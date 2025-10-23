Ожидается магнитная буря 2 уровня: угроз на 24 октября

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, из-за чего многие испытывают головную боль, усталость, раздражительность и даже проблемы со сном. Такие дни особенно сложны для метеозависимых людей, ведь их самочувствие может резко ухудшиться.

24 октября геомагнитная активность составит около 2. Такие показатели свидетельствуют о спокойном состоянии магнитосферы, поэтому сильных бурь не предполагается. В то же время следует помнить, что данные обновляются каждые три часа, поэтому прогноз может изменяться. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Магнитная буря – это явление, вызванное вспышками на Солнце, во время которых в космос выбрасывается поток заряженных частиц. Они достигают магнитного поля Земли, вызывая его возмущение. Когда К-индекс превышает 5, буря считается сильной и именно в такие периоды возможны перебои в связи, работе спутников и даже появления полярных сияний.

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, следует соблюдать сбалансированный режим дня, полноценно высыпаться и питаться здоровой пищей. Желательно избегать чрезмерного употребления кофе, алкоголя, острых или жирных блюд, а пить больше воды и травяных чаев. Прогулки на свежем воздухе и легкие физические нагрузки помогают поддерживать тонус, а контрастный душ с утра или теплая ванна вечером способствуют лучшему самочувствию. Людям с хроническими болезнями при повышенной геомагнитной активности рекомендовано больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства.

Напомним, мы уже писали, чем может угрожать Земле мощная вспышка на Солнце.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!