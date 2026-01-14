Очікується магнітна буря 4 рівня: прогноз на 14 січня

Сьогодні, 14 січня 2026 року, геомагнітна активність на Землі помітно послабшає. Магнітна буря опуститься до слабкого рівня — К-індекс складе близько 4 (зелений рівень, G0–G1). Швидкість сонячного вітру все ще залишається підвищеною через вплив високошвидкісного потоку, що виходить із корональної діри на Сонці.

Це може спричиняти короткочасні сплески геомагнітної активності, але загальна інтенсивність поступово знижуватиметься протягом найближчих кількох днів. Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Як це впливає на самопочуття

Магнітні бурі, навіть слабкі, здатні впливати на організм людини не лише в день піку, а й за 1–2 дні до та після. Найчутливіше реагують:

метеозалежні люди

особи з хронічними захворюваннями (особливо серцево-судинними та неврологічними)

ті, хто перебуває в стані стресу, недосипає або має порушення режиму дня

Можливі симптоми: головний біль, запаморочення, підвищена втома, сонливість або безсоння, стрибки артеріального тиску, дратівливість, загострення хронічних недуг.

Що робити, щоб легше перенести день

Лікарі та метеоексперти рекомендують у такі періоди:

уникати сильних фізичних і емоційних навантажень

спати не менше 7–9 годин

пити достатньо чистої води (1,5–2 л на добу)

харчуватися легко та регулярно (більше овочів, фруктів, горіхів)

обмежити каву, енергетики та алкоголь

частіше виходити на свіже повітря та провітрювати приміщення

контролювати тиск (особливо вранці та ввечері)

мати під рукою призначені ліки, якщо є хронічні захворювання

Нагадаємо, ми вже писали, де в Україні буде найхолодніше у перші дні нового року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!