Пакистан завдав авіаудару по Афганістану: девʼятеро дітей та жінка загинули

Щонайменше дев’ятеро дітей і одна жінка загинули внаслідок авіаудару пакистанських військових по житловому будинку в афганській провінції Хост.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника талібів Забіхуллу Муджахіда. За його словами, удар було завдано близько опівночі в районі Гербзво, де бомба влучила в оселю місцевого жителя Вілаяту Хана. Унаслідок атаки загинули п’ятеро хлопчиків, четверо дівчаток і жінка, а сам будинок повністю зруйновано.

Читайте також: Індія і Пакистан: суперечка, що перетворилася у вічну війну

Муджахід також зазначив, що водночас пакистанські сили здійснили рейди в провінціях Кунар і Пактика. Там поранення отримали четверо мирних жителів.

Нагадаємо, влада Пакистану заявила про неминуче військове вторгнення Індії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!