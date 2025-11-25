Пакистан нанес авиаудару по Афганистану: девять детей и женщина погибли

По меньшей мере, девять детей и одна женщина погибли в результате авиаудара пакистанских военных по жилому дому в афганской провинции Хост.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя талибов Забихуллу Муджахида. По его словам, удар был нанесен около полуночи в районе Гербзво, где бомба попала в дом местного жителя Вилаяту Хана. В результате атаки погибли пятеро мальчиков, четверо девочек и женщина, а сам дом полностью разрушен.

Читайте также: Индия и Пакистан: спор, превратившийся в вечную войну

Муджахид также отметил, что в то же время пакистанские силы совершили рейды в провинциях Кунар и Пактика. Там ранения получили четверо мирных жителей.

Напомним, власти Пакистана заявили о неизбежном военном вторжении Индии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!