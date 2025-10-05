Погода у жовтні: чи варто чекати на 'бабине літо' та як зміниться температура

Попри помітне похолодання, яке вже охопило Україну, у жовтні ще можливі значні коливання температури в бік підвищення. В Укргідрометцентрі відзначають, що середина осені традиційно супроводжується такими "температурними гойдалками".

Про це в інтерв’ю розповіла представниця центру Наталія Птуха. За її словами, перша декада жовтня характеризується прохолодною погодою, температура переважно відповідає середнім кліматичним нормам, хоча на Заході може бути трохи нижчою.

Друга декада місяця, за прогнозами синоптикині, також буде в межах типових для цього періоду кліматичних показників. Певне потепління та ймовірне настання так званого "бабиного літа" прогнозується на третю декаду жовтня.

"За нинішніми розрахунками, існує ймовірність, що в третій декаді місяця температура трохи підвищиться у порівнянні зі звичайними жовтневими показниками – на кілька градусів вище кліматичної норми", – зазначила експертка, уточнивши, що потепління слід очікувати після 20-х чисел місяця.

Чому в Україні відчутні різкі коливання температури

Поки що стабільного похолодання в країні не очікується, оскільки різкі перепади температури – характерна особливість середини осені.

Як пояснює Наталія Птуха, через географічне розташування України сюди можуть надходити як арктичні повітряні маси, що різко знижують температуру, так і теплі потоки з південних широт. Саме таке чергування холодних і теплих повітряних мас традиційно спостерігається протягом осінніх сезонів.

Синоптики радять регулярно перевіряти оновлені прогнози погоди, щоб бути в курсі змін.

