Найхолодніше - на заході: прогноз погоди в Україні на 4-5 жовтня

На початку жовтня в Україні очікується помітна різниця температур: найпрохолодніше буде на заході, тоді як схід та південний схід зустрінуть вихідні теплішою погодою. Подекуди пройдуть дощі.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко у Facebook. 4–5 жовтня температура становитиме: у західних областях близько +9…+12°С, на півночі +12…+14°С, у центрі +12…+18°С. На півдні стовпчики термометрів піднімуться до +15…+19°С, у Криму — до +20°С. На сході очікується +15…+18°С.

У суботу, 4 жовтня, дощі накриють Одеську, Миколаївську, Івано-Франківську та Чернівецьку області, а ввечері поширяться на центр та північ країни. Решта територій залишиться без опадів. Наступного дня, 5 жовтня, опади прогнозують у більшості південних регіонів (крім Одещини), а також на сході та місцями на заході.

У Києві вихідні пройдуть здебільшого сухо, лише в суботу ввечері можливий короткочасний дощ. Денна температура становитиме +14…+15°С.

