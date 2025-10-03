Холоднее всего - на западе: прогноз погоды в Украине на 4-5 октября

В начале октября в Украине ожидается заметная разница температур: прохладнее всего будет на западе, тогда как восток и юго-восток встретят выходные более теплой погодой. Временами пройдут дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. 4–5 октября температура составит: в западных областях около +9…+12°С, на севере +12…+14°С, в центре +12…+18°С. На юге столбики термометров поднимутся до +15…+19°С, в Крыму — до +20°С. На востоке ожидается +15…+18°С.

В субботу, 4 октября, дожди покроют Одесскую, Николаевскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области, а вечером распространятся на центр и север страны. Остальные территории остаются без осадков. На следующий день, 5 октября, осадки прогнозируются в большинстве южных регионов (кроме Одесщины), а также на востоке и местами на западе.

В Киеве выходные пройдут по большей части сухо, лишь в субботу вечером возможен кратковременный дождь. Дневная температура составит +14…+15°С.

