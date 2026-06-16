Російська армія атакувала Балаклію на Харківщині: постраждали вісім людей, серед них двоє дітей (фото)

У ніч на 16 червня російські війська атакували Балаклію на Харківщині ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу поранення дістали восьмеро людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram. За його словами, серед постраждалих — 4-річна дівчинка та 13-річний хлопчик. Усім потерпілим надається необхідна допомога.

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Через влучання та падіння уламків у місті спалахнули пожежі. Вогонь охопив чотири приватні житлові будинки, підвальне приміщення, господарські споруди, гаражі та кілька автомобілів.

На місці працювали екстрені служби, які ліквідовували наслідки атаки та надавали допомогу постраждалим мешканцям. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, російські дрони атакували багатоповерхівку у Харкові.

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