Российская армия атаковала Балаклею в Харьковской области: пострадали восемь человек, среди них двое детей (фото)

В ночь на 16 июня российские войска атаковали Балаклею в Харьковской области ударными беспилотниками. В результате обстрела ранения получили восемь человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram. По его словам, среди пострадавших – 4-летняя девочка и 13-летний мальчик. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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Из-за попадания и падения обломков в городе вспыхнули пожары. Огонь охватил четыре частных жилых дома, подвальное помещение, хозяйственные постройки, гаражи и несколько автомобилей.

На месте работали экстренные службы, которые ликвидировали последствия атаки и оказывали помощь пострадавшим жителям. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Напомним, российские дроны атаковали многоэтажку в Харькове.

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