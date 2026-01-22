Синоптик попередив про дату нового похолодання: коли чекати

Починаючи з 22 січня погодна ситуація в Україні почне змінюватися: до країни надходитиме більш вологе й відносно тепле атлантичне повітря, яке частково послабить вплив арктичного холоду. Втім, остаточного відступу зими очікувати не варто.

Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань. За його словами, з 22 січня прогнозується період помірнішої погоди з поступовим зниженням інтенсивності морозів. У нічні та денні години температура коливатиметься в межах -2…-7 градусів, а час від часу можливі снігопади.

Водночас синоптик застеріг, що потепління матиме й негативні наслідки. Надходження теплішого повітря у поєднанні з підвищеною вологістю, опадами та туманами створить умови для утворення небезпечних атмосферних явищ. Йдеться про ожеледь і паморозь, які можуть з’являтися на дорогах, лініях електропередач, гілках дерев і відкритих поверхнях.

Експерт наголосив, що це потепління буде короткочасним. За попередніми метеорологічними розрахунками, наприкінці січня в Україну знову може повернутися хвиля аномального холоду.

"Зима ще не відступає. Морози можуть знову посилитися, тож говорити про стабільне потепління зарано", — зазначив Постригань.

Нагадаємо, нинішнє похолодання спричинене потужним сибірським антициклоном. Такі атмосферні утворення зазвичай досягають максимальної сили в середині зими — у січні та на початку лютого, коли фіксуються найнижчі температурні показники.

Зазвичай сибірський антициклон обмежується територією за Уральськими горами і рідко поширюється на захід. Проте у випадках, коли зона високого тиску виходить за межі Уралу, під її вплив можуть потрапляти не лише Україна, а й Польща та навіть окремі регіони Німеччини.

Нагадаємо, в Україні очікується різке похолодання.

