Синоптик предупредил о дате нового похолодания: когда ждать

Начиная с 22 января, погодная ситуация в Украине начнет меняться: в страну будет поступать более влажный и относительно теплый атлантический воздух, который частично ослабит влияние арктического холода. Впрочем, окончательного отступления зимы ждать не стоит.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань. По его словам, с 22 января прогнозируется период более умеренной погоды с постепенным снижением интенсивности морозов. В ночные и дневные часы температура будет колебаться в пределах -2…-7 градусов, а иногда возможны снегопады.

В то же время синоптик предостерег, что потепление будет иметь и негативные последствия. Поступление более теплого воздуха в сочетании с повышенной влажностью, осадками и туманами создаст условия для образования опасных атмосферных явлений. Речь идет об гололеде и изморозе, которые могут появляться на дорогах, линиях электропередач, ветках деревьев и открытых поверхностях.

Эксперт подчеркнул, что это потепление будет кратковременным. По предварительным метеорологическим расчетам, в конце января в Украину снова может вернуться волна аномального холода.

"Зима еще не отступает. Морозы могут снова усилиться, так что говорить о стабильном потеплении рано", — отметил Постригань.

Напомним, нынешнее похолодание вызвано мощным сибирским антициклоном. Такие атмосферные образования обычно достигают максимальной силы внутри зимы — в январе и начале февраля, когда фиксируются самые низкие температурные показатели.

Обычно сибирский антициклон ограничивается территорией за Уральскими горами и редко распространяется на запад. Однако в случаях, когда зона высокого давления выходит за пределы Урала, под ее влияние могут попадать не только Украина, но Польша и даже отдельные регионы Германии.

