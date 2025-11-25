'США не можуть безкінечно постачати зброю Україні' - прессекретар Білого дому Левітт

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, що Сполучені Штати не здатні безкінечно забезпечувати Україну зброєю. Під пресконференції вона підкреслила, що президент США доклав значних зусиль, аби знайти шляхи врегулювання війни, розв’язаної Росією, і, на її думку, заслуговує на подяку за ці зусилля.

Левітт наголосила, що головна мета Трампа — покласти край кровопролиттю та домогтися завершення бойових дій. Про це пише Fox News.

За її словами, розчарування американського лідера відображає настрої більшості громадян країни.

Вона також зазначила, що, попри рішення Трампа припинити пряме фінансування війни, США й надалі постачають або продають Україні значні обсяги озброєння через механізми НАТО.

"Ми не можемо робити це безкінечно. Президент прагне, щоб ця війна завершилася", — сказала Левітт.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що росіяни можуть піти наступом на Польщу та країни Балтії.

