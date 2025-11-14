Стали лідерами ринку: топ найпопулярніших гібридів в Україні

У минулому місяці український автопарк поповнився більш ніж 3 тисячами гібридних легкових авто (HEV і PHEV), що на 57% більше, ніж торік. Частка нових автомобілів серед цих реєстрацій становила 53%, тоді як у жовтні 2024 року показник досягав 63%.

Такі дані оприлюднила асоціація "УкрАвтопром". Найбільшим попитом серед нових гібридів користується Toyota RAV4 — компактний повнопривідний SUV, виробництво якого стартувало в Японії ще у 1994 році.

ТОП-3 найпопулярніших нових гібридів:

Toyota RAV4 — 377 шт.

Toyota Yaris Cross — 95 шт.

Nissan Qashqai — 84 шт.

Серед уживаних імпортованих гібридів лідирує Ford Escape — компактний кросовер від концерну Ford.

ТОП-3 уживаних гібридів, ввезених в Україну:

Ford Escape — 79 шт.

Ford Fusion US — 76 шт.

Toyota RAV4 — 66 шт.

Що кажуть про гібриди фахівці

Автоексперт Крис Пайл із платформи JustAnswer у коментарі для GoBankingRates відзначив кілька моделей, які вважаються одними з найнадійніших. Серед них — Kia Sportage, Hyundai Sonata та Honda Accord.

Раніше спеціалісти також назвали чотири гібридні моделі, яких краще уникати під час купівлі. До цього переліку увійшли Ford F-150 Hybrid, BMW ActiveHybrid 5, Range Rover Evoque PHEV та Hyundai Tucson Hybrid.

Останній критикують за ненадійність двигуна і трансмісії, а також за недостатню ефективність гальм.

