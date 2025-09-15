'Лише говорять, а не діють' - Трамп звинуватив Європу у бездіяльності щодо рф

Президент США Дональд Трамп розкритикував європейські країни за м’яку позицію щодо Росії, заявивши, що вони переважно обмежуються словами, але не діями. Він наголосив, що подальші кроки Вашингтона, зокрема нові санкції, залежатимуть від того, чи посилить Європа власний тиск на Москву і чи відмовиться від закупівлі російських енергоносіїв.

Під час розмови з журналістами перед посадкою на борт Air Force One Трамп зауважив, що НАТО та європейські партнери "не виконують свою роботу", адже продовжують купувати нафту й газ у Росії. Він підкреслив, що американські санкції матимуть сенс лише тоді, коли Європа синхронно посилить свої обмеження.

Читайте також: "Заяви Кремля про непричетність" - брехня - Сікорський прокоментував атаку дронів рф на Польщу

"Я готовий рухатися вперед із санкціями, але вони теж мають це зробити. Наразі вони лише говорять, а не діють", — заявив президент.

Він також нагадав, що домовленість із європейськими країнами полягала у повній відмові від закупівель російських товарів — незалежно від того, йдеться про газ чи будь-що інше. Трамп підкреслив, що якщо США все ж введуть нові обмеження, вони стануть "дуже, дуже сильними".

Нагадаємо, Трамп знайшов спосіб скасувати санкції проти Росії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!