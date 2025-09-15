'Только говорят, а не действуют' - Трамп обвинил Европу в бездействии по России

Президент США Дональд Трамп раскритиковал европейские страны за мягкую позицию по отношению к России, заявив, что они преимущественно ограничиваются словами, но не действиями. Он подчеркнул, что дальнейшие шаги Вашингтона, в том числе новые санкции, будут зависеть от того, усилит ли Европа собственное давление на Москву и откажется ли от закупки российских энергоносителей.

При разговоре с журналистами перед посадкой на борт Air Force One Трамп отметил, что НАТО и европейские партнеры "не выполняют свою работу", так как продолжают покупать нефть и газ у России. Он подчеркнул, что американские санкции будут иметь смысл только тогда, когда Европа синхронно усилит свои ограничения.

Читайте также: "Заявления Кремля о непричастности" - ложь - Сикорский прокомментировал атаку дронов России на Польшу

"Я готов двигаться вперед с санкциями, но они тоже должны это сделать. Пока они только говорят, а не действуют", — заявил президент.

Он также напомнил, что договоренность с европейскими странами заключалась в полном отказе от закупок российских товаров — независимо от того, речь идет о газе или о чем-либо другом. Трамп подчеркнул, что если США все-таки введут новые ограничения, они станут "очень, очень сильными".

Напомним, Трамп нашел способ отменить санкции против России.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!