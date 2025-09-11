'Заяви Кремля про непричетність' - брехня - Сікорський прокоментував атаку дронів рф на Польщу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що нічна атака на польський повітряний простір була навмисною дією Росії, а не випадковістю. Він наголосив, що версія Кремля про непричетність є відвертою брехнею та типовою радянською тактикою заперечення.

Про це повідомляється у заяві Сікорського в соцмережі Х. За його словами, у ніч проти середи польський кордон був порушений дев’ятнадцятьма безпілотниками російського виробництва. Аналіз ВПС Польщі та НАТО підтвердив: апарати не збилися з курсу випадково, а були навмисно спрямовані на польську територію.

Сікорський повідомив, що вже обговорив ситуацію з держсекретарем США Марко Рубіо, головою дипломатії ЄС Каєю Каллас та очільницею ОБСЄ Еліною Валтонен. Він відкинув заяви Москви про можливу "українську провокацію", наголосивши, що подібні твердження лише відтворюють російську пропаганду.

"Брехня і заперечення — це стандартна відповідь Кремля. Ті, хто повторює версію про "українську провокацію", фактично працюють на Москву", — підкреслив міністр.

Він також додав, що Польща, ЄС і НАТО не піддадуться на спроби залякування, а підтримка України залишатиметься непохитною. За словами Сікорського, російське керівництво має зрозуміти: відновити "останню європейську імперію" неможливо.

Нагадаємо, зухвала атака Росії на Польщу може мати на меті вирішення відразу кількох завдань.

