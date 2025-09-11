'Заявления Кремля о непричастности' - ложь - Сикорский прокомментировал атаку дронов России на Польшу.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ночная атака на польское воздушное пространство была умышленным действием России, а не случайностью. Он подчеркнул, что версия Кремля о непричастности является откровенной ложью и типичной советской тактикой отрицания.

Об этом сообщается в заявлении Сикорского в соцсети Х. По его словам, в ночь на среду польская граница была нарушена девятнадцатью беспилотниками российского производства. Анализ ВВС Польши и НАТО подтвердил, что аппараты не сбились с курса случайно, а были намеренно направлены на польскую территорию.

Сикорский сообщил, что уже обсудил ситуацию с госсекретарем США Марко Рубио, главой дипломатии ЕС Каей Каллас и главой ОБСЕ Элиной Валтонен. Он отверг заявления Москвы о возможной "украинской провокации", подчеркнув, что подобные утверждения лишь воспроизводят российскую пропаганду.

"Ложь и возражение — это стандартный ответ Кремля. Те, кто повторяет версию об "украинской провокации", фактически работают на Москву", - подчеркнул министр.

Он также добавил, что Польша, ЕС и НАТО не поддадутся попыткам запугивания, а поддержка Украины будет оставаться непоколебимой. По словам Сикорского, российское руководство должно понять: восстановить "последнюю европейскую империю" невозможно.

Напомним, дерзкая атака России на Польшу может преследовать сразу несколько задач.

