Українським пенсіонерам масово блокують пенсійні картки: як не залишитись без грошей

В Україні все більше пенсіонерів стикаються з блокуванням своїх пенсійних карток, що унеможливлює доступ до виплат.

У Пенсійному фонді зазначають, що основною причиною цього є тривале невикористання картки. Про це пише 24 Канал.

Банк ініціює блокування, після чого відповідні дані надсилаються до ПФУ, а доступ до коштів на рахунку тимчасово призупиняється. Причиною цього можуть бути обставини, як-от: перебування особи за межами країни, у зоні тимчасової окупації або в районах активних бойових дій, де відсутня можливість користування банківськими послугами.

Читайте також: Вихід на пенсію під питанням: кого "гальмує" Пенсійний фонд і які шанси в судах

Як поновити пенсійні виплати?

Згідно з роз’ясненням Пенсійного фонду України, блокування картки ініціює банк, після чого відповідні дані передаються до ПФУ, а кошти на рахунку тимчасово стають недоступними.

Щоб знову користуватися карткою та отримувати пенсію, слід звернутися до Пенсійного фонду особисто або пройти відеоверифікацію – це зручний спосіб підтвердити свою особу онлайн і відновити виплати без фізичної присутності.

В Україні пенсії виплачуються щомісяця в період із 4 по 25 число. Точна дата надходження коштів на банківську картку визначається внутрішнім розкладом обслуговуючого банку.

Дізнатися про зарахування пенсійних коштів можна кількома шляхами: через персональний кабінет на сайті Пенсійного фонду України, звернувшись на гарячу лінію, безпосередньо у своєму банку або завітавши до найближчого відділення Укрпошти.

Раніше ми розповідали, якій категорії працівників гарантується пенсія у 7 тисяч гривень.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!