Українським вчителям доплачуватимуть по 4000 грн щомісяця: кого саме стосується

Вчителі, які здійснюють освітню діяльність у районах, наближених до зони бойових дій, щомісяця отримуватимуть додаткову грошову винагороду в розмірі 4000 гривень. Ця надбавка охоплює близько 25 тисяч учителів із дев’яти регіонів, де навчання відбувається в умовах постійної небезпеки.

Про запровадження щомісячної надбавки у розмірі 4 000 гривень після оподаткування для освітян повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Виплати стартують у жовтні та охоплюватимуть період з 1 вересня 2025 року.

За словами Свириденко, фінансову підтримку отримають близько 25 тисяч педагогів, які працюють у 84 територіальних громадах дев’яти областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської. Ці регіони перебувають у зоні підвищеної небезпеки через постійні обстріли, однак освітяни продовжують виконувати свою місію – навчати дітей навіть у надскладних умовах.

Міністерка наголосила, що в умовах війни освітяни відіграють ключову роль у формуванні майбутнього покоління, яке стане рушієм відбудови та розвитку держави. Водночас виклики, з якими стикаються педагоги, особливо у прифронтових регіонах, значно ускладнили освітній процес – він відбувається в умовах постійної загрози, евакуацій та нестабільного зв’язку.

Читайте також: В Україні перерахували середні зарплати: хто та де отримує найбільше

"У час війни, коли ворог намагається знищити нас і наше майбутнє, робота українських вчителів як ніколи важлива. Те, що вони залишаються з дітьми, впроваджують нові підходи до навчання попри постійні тривоги – це приклад великої відповідальності й любові до своєї справи", – зазначила Свириденко.

Представниця урядову також зазначила, що в проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачено 50-відсоткове збільшення заробітної плати для працівників освітньої сфери. Такий крок спрямований як на підтримку чинних педагогів, так і на стимулювання молоді до вибору професії вчителя.

"Завдання Уряду – бути поруч і підтримувати. Над цим і працюємо", – зазначила віцепрем’єрка, звертаючись до освітян із нагоди Дня вчителя та висловлюючи вдячність за їхню витримку, професіоналізм і щоденну самовіддану працю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як збільшення мінімальної зарплати в Україні вплине на податки, штрафи та пенсії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!