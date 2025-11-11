У індійському Делі вибухнув автомобіль: є загиблі та поранені (фото, відео)

У столиці Індії, Делі, стався потужний вибух автомобіля неподалік історичного Червоного форту. В результаті загинули вісім людей, ще двадцять отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters. За даними поліції, вибух стався на жвавій вулиці поблизу станції метро в старій частині міста. На місці події видно понівечені тіла та уламки кількох машин. Правоохоронці оперативно прибули для забезпечення безпеки та розгону натовпу.

Комісар поліції Делі Сатіш Голча повідомив, що автомобіль вибухнув, коли зупинився на червоне світло світлофора. Унаслідок інциденту загорілися щонайменше шість автомобілів.

Федеральний міністр внутрішніх справ Аміт Шах заявив, що влада розглядає "всі можливі версії" події. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття родинам загиблих.

Очевидці повідомляють, що до місця інциденту прибули близько 30–40 карет швидкої допомоги, а після ліквідації пожежі територію повністю оточили правоохоронці.

Посольство США в Делі випустило попередження для громадян, закликавши уникати району Червоного форту та місць великого скупчення людей, зокрема популярних туристичних локацій.

Червоний форт — визначна пам’ятка архітектури XVII століття епохи Великих Моголів, поєднує елементи перського та індійського стилів. Щороку 15 серпня, у День незалежності Індії, прем’єр-міністр традиційно звертається до нації саме з мурів цього форту.

