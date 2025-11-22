У яких випадках студент може втратити відстрочку: повний перелік

Щоб скористатися правом на відстрочку від мобілізації, студентам необхідно виконати низку вимог, а також пам’ятати: за певних обставин це право може бути втрачено. В Україні мобілізаційний вік починається з 25 років, тож до цього моменту студентам не потрібно оформлювати відстрочку.

Якщо ж вік уже підпадає під призов, важливо подбати про своєчасне оформлення та відповідність установленим критеріям. Адвокатське об’єднання "Бачинський та партнери" пояснило, в яких випадках студентів усе ж можуть призвати.

Право на відстрочку мають ті, хто навчається на денній або дуальній формі, здобуває наступний рівень освіти — наприклад, перший бакалаврат чи першу магістратуру — і має підтверджені в ЄДЕБО дані про зарахування. Важливо також, щоб освіта не стосувалася військових або оборонних спеціальностей.

За інформацією Міноборони, студентам надають відстрочку на шість місяців, а викладачам та науковцям — на рік, після чого за відсутності порушень її продовжують автоматично. Для студентів різних рівнів освіти — від профтеху до університетів — відстрочка діє на весь семестр, але не довше ніж пів року. Педагоги та науково-педагогічні працівники можуть розраховувати на відстрочку до завершення навчального року або до 12 місяців, якщо працюють на постійній основі.

Водночас існують ситуації, коли студент може втратити право на відстрочку. Це трапляється після переходу на заочну чи вечірню форму, у разі відрахування або оформлення академічної відпустки, а також під час повторного здобуття освіти на тому ж рівні — наприклад, другого бакалаврату чи другої магістратури. До призову можуть залучити і тих, хто навчається за військовими чи оборонними спеціальностями, або не має підтвердження свого статусу в ЄДЕБО. Якщо заклад освіти не вніс студента до бази або зробив це з помилками, формально він вважається таким, що не навчається.

Аспіранти також можуть отримати відстрочку, але для цього вони мають навчатися на денній формі, мати цивільну спеціальність і підтверджений статус у реєстрах. Після захисту дисертації, завершення навчання або відрахування це право автоматично припиняється.

