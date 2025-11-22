В каких случаях студент может потерять отсрочку: полный список

Чтобы воспользоваться правом отсрочки от мобилизации, студентам необходимо выполнить ряд требований, а также помнить: при определенных обстоятельствах это право может быть утрачено. В Украине мобилизационный возраст начинается с 25 лет, поэтому до этого момента студентам не нужно оформлять отсрочку.

Если возраст уже подпадает под призыв, важно позаботиться о своевременном оформлении и соответствии установленным критериям. Адвокатское объединение "Бачинский и партнеры" объяснило, в каких случаях студентов все же могут призвать.

Право на отсрочку имеют те, кто учится на дневной или дуальной форме, получает следующий уровень образования, например первый бакалавриат или первую магистратуру, и имеет подтвержденные в ЕГЭБО данные о зачислении. Важно также, чтобы образование не касалось военных или оборонных специальностей.

По информации Минобороны, студентам предоставляют отсрочку на шесть месяцев, а преподавателям и ученым - на год, после чего при отсутствии нарушений ее продолжают автоматически. Для студентов разных уровней образования — от профтеха до университетов — отсрочка действует на весь семестр, но не дольше полугода. Педагоги и научно педагогические работники могут рассчитывать на отсрочку до завершения учебного года или до 12 месяцев, если работают на постоянной основе.

В то же время существуют ситуации, когда студент может лишиться права на отсрочку. Это происходит после перехода на заочную или вечернюю форму, в случае отчисления или оформления академического отпуска, а также во время повторного получения образования на том же уровне, например, второго бакалавриата или второй магистратуры. К призыву могут привлечь и тех, кто учится по военным или оборонным специальностям или не имеет подтверждения своего статуса в ЕГЕБО. Если учебное заведение не внесло студента в базу или сделало это с ошибками, формально оно считается необучающимся.

Аспиранты могут получить отсрочку, но для этого они должны учиться на дневной форме, иметь гражданскую специальность и подтвержденный статус в реестрах. После защиты диссертации, завершения учебы или отчисления это право автоматически прекращается.

