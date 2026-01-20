У Києві змінили графік руху метро: як будуть курсувати потяги

У столиці тимчасово змінюється графік руху поїздів метрополітену через ускладнену ситуацію в енергосистемі міста. Як зазначається, рух поїздів на червоній лінії розпочинатиметься на ділянці між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна".

Інтервал між поїздами становитиме приблизно 4,5–5 хвилин. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Після оголошення відбою повітряної тривоги для сполучення між лівим і правим берегами Дніпра планується запуск двох поїздів на маршруті "Лівобережна" – "Арсенальна". Рух здійснюватиметься з урахуванням поточного стану електропостачання, орієнтовний інтервал — 20–25 хвилин. При цьому поїзди проїжджатимуть станції "Гідропарк" та "Дніпро" без зупинок.

На зеленій лінії під час повітряної тривоги рух організують за таким графіком: — між станціями "Сирець" і "Видубичі" поїзди курсуватимуть з інтервалом близько 7 хвилин; — на відрізку "Осокорки" – "Червоний хутір" інтервал становитиме орієнтовно 10 хвилин.

Водночас на синій лінії метрополітену рух поїздів відбуватиметься у звичному режимі, без змін.

У КМДА додали, що актуальну інформацію про коригування руху транслюватимуть на станціях метро, а також публікуватимуть на офіційних сторінках міської влади та Київського метрополітену.

Нагадаємо, армія рф атакувала Київ дронами та ракетами.

