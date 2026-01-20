Армія рф атакувала Київ дронами та ракетами: є поранений, частина міста залишилась без світла та тепла (фото)

У ніч проти вівторка, 20 січня, російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Внаслідок обстрілів постраждали мирні жителі та цивільна інфраструктура в кількох регіонах країни. У Києві та області є загиблий та поранені.

Київ

Близько 02:28 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про появу ворожих безпілотників у Дніпровському районі столиці. За його інформацією, одна людина дістала поранення.

Згодом він уточнив, що в районі зафіксовані влучання у нежитлові будівлі, а також падіння БПЛА на відкритій місцевості. Внаслідок цього спалахнули припарковані автомобілі, на місця подій оперативно виїхали всі екстрені служби.

Після атаки на лівобережній частині Києва почалися перебої з електропостачанням. Об’єкти соціальної інфраструктури були переведені на резервні джерела живлення. Також виникли проблеми з водопостачанням.

Пізніше Кличко повідомив, що через пошкодження тепломереж без опалення залишилися 5 635 багатоповерхових будинків. Майже 80% з них — це оселі, де тепло лише нещодавно відновили після обстрілів 9 січня. За словами мера, ще напередодні атаки без теплопостачання залишалися лише 16 будинків із шести тисяч. Наразі комунальні служби та енергетики працюють над відновленням подачі тепла, води й електроенергії для мешканців міста. Лівий берег столиці тимчасово залишається без води.

У Національній поліції уточнили, що в Дніпровському районі поранення дістала 59-річна жінка. Крім того, уламками безпілотника було пошкоджено близько двадцяти припаркованих автомобілів.

У Дарницькому районі вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило паркан приватного домоволодіння, а в Деснянському районі уламки дрона впали на територію кладовища. В цих випадках обійшлося без постраждалих.

Читайте також: Російська армія здійснила масованому атаку на Україну: у Києві, Запоріжжі та на Сумщині перебої зі світлом, є поранені та загиблі, серед них дитина (фото, відео)

Київська область

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що вночі російські війська завдали удару по Бучанському району.

Унаслідок атаки смертельне поранення отримав 50-річний чоловік. Медики намагалися врятувати йому життя, однак він помер на місці. Калашник висловив співчуття рідним загиблого, наголосивши, що це ще один трагічний доказ жорстокості російської агресії.

Також у районі було пошкоджено будівлі двох автозаправних станцій. Очільник ОВА підкреслив, що Росія цілеспрямовано атакує мирне населення та цивільну інфраструктуру, продовжуючи терор українських міст і сіл.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!