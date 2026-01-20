Армия РФ атаковала Киев дронами и ракетами: ранен, часть города осталась без света и тепла (фото)

В ночь на вторник, 20 января, российские войска совершили массированную атаку на Украину, применив ударные беспилотники и ракеты. В результате обстрелов пострадали мирные жители и гражданская инфраструктура в нескольких регионах страны. В Киеве и области погибли и ранены.

Киев

Около 02:28 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о появлении вражеских беспилотников в Днепровском районе столицы. По его информации, один человек получил ранения.

Затем он уточнил, что в районе зафиксированы попадания в нежилые здания, а также падение БПЛА на открытой местности. В результате вспыхнули припаркованные автомобили, на места событий оперативно выехали все экстренные службы.

После атаки на левобережной части Киева начались перебои с электроснабжением. Объекты социальной инфраструктуры были переведены в резервные источники питания. Также возникли проблемы с водоснабжением.

Позже Кличко сообщил, что из-за повреждения теплосетей без отопления остались 5635 многоэтажных домов. Почти 80% из них — это дома, где тепло недавно восстановили после обстрелов 9 января. По словам мэра, еще накануне атаки без теплоснабжения оставались только 16 домов из шести тысяч. Коммунальные службы и энергетики работают над восстановлением подачи тепла, воды и электроэнергии для жителей города. Левый берег столицы временно остается без воды.

В Национальной полиции уточнили, что в Днепровском районе ранения получила 59-летняя женщина. Кроме того, обломками беспилотника были повреждены около двадцати припаркованных автомобилей.

В Дарницком районе взрывной волной выбило окна и повредило забор частного домовладения, а в Деснянском районе обломки дрона упали на территорию кладбища. В этих случаях обошлось без пострадавших.

Киевская область

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что ночью российские войска нанесли удар по Бучанскому району.

В результате атаки смертельное ранение получил 50-летний мужчина. Медики пытались спасти ему жизнь, однако он скончался на месте. Калашник выразил соболезнования родным погибшего, подчеркнув, что это еще одно трагическое доказательство жестокости российской агрессии.

Также в районе было повреждено здание двух автозаправочных станций. Глава ОВА подчеркнул, что Россия целенаправленно атакует мирное население и гражданскую инфраструктуру, продолжая террор украинских городов и сел.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

