У Китаї в результаті вибуху на сталеливарному заводі загинуло щонайменше двоє людей, є десятки поранених (фото)

У неділю, 18 січня, на одному з металургійних підприємств на півночі Китаю стався сильний вибух, який призвів до людських жертв і масових травм серед працівників. Внаслідок інциденту загинули щонайменше двоє робітників, десятки людей зазнали поранень.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на державні інформаційні агентства Китаю — Xinhua та CCTV.

За наявною інформацією, надзвичайна подія сталася на сталеливарному заводі компанії Inner Mongolia Baotou Steel Union, розташованому в автономному районі Внутрішня Монголія.

Центральне телебачення Китаю повідомляє, що, крім двох загиблих, ще вісім працівників зникли безвісти. Медичної допомоги потребували десятки людей — до лікарень доставили 84 постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості.

Місцева влада заявила, що щодо осіб, відповідальних за безпеку на підприємстві, вже розпочато відповідні процедури в межах чинного законодавства. На заводі триває пошуково-рятувальна операція, правоохоронці та фахівці з’ясовують причини вибуху й оцінюють масштаби завданих збитків.

