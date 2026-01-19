В Китае в результате взрыва на сталелитейном заводе погибли по меньшей мере два человека, есть десятки раненых (фото)

В воскресенье, 18 января, на одном из металлургических предприятий на севере Китая произошел сильный взрыв, приведший к человеческим жертвам и массовым травмам среди работников. В результате инцидента погибли по меньшей мере два рабочих, десятки человек получили ранения.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на государственные информационные агентства Китая – Xinhua и CCTV.

По имеющейся информации, ЧП произошло на сталелитейном заводе компании Inner Mongolia Baotou Steel Union, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пассажирский поезд сошел с рельсов в Мексике: по меньшей мере 13 погибших (фото)

Центральное телевидение Китая сообщает, что кроме двух погибших еще восемь работников пропали без вести. В медицинской помощи нуждались десятки человек — в больницы доставили 84 пострадавших с травмами разной степени тяжести.

Местные власти заявили, что в отношении лиц, ответственных за безопасность на предприятии, уже начаты соответствующие процедуры в рамках действующего законодательства. На заводе идет поисково-спасательная операция, правоохранители и специалисты выясняют причины взрыва и оценивают масштабы нанесенного ущерба.

Напомним, в Перу столкнулись туристические поезда.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!