У російському Копейську стався вибух на заводі 'Пластмас': загинуло девʼятеро людей (фото, відео)

Унаслідок вибуху на заводі в місті Копейськ Челябінської області загинули 12 людей, ще п’ятеро отримали поранення. Пожежу, що спалахнула після вибуху, загасили — відкритого горіння вже немає.

Про це повідомив губернатор області Олексій Текслер та Telegram-канал 112. Рятувальники продовжують розбирати завали в надії знайти тих, кого наразі вважають зниклими безвісти; їх точну кількість уточнюють.

За попередніми даними, інцидент стався ввечері в середу на підприємстві "Пластмас", ймовірною причиною називають порушення техніки безпеки; після першого вибуху вогнище підпалилося повторно, що ускладнило роботу рятувальників. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про порушення вимог промислової безпеки, що спричинило смерть двох і більше осіб.

Окремі російські Telegram-канали повідомляли про нібито атаку дронами, проте ці повідомлення потребують додаткової перевірки. За даними деяких ЗМІ, завод "Пластмас", що належить холдингу "Технодинаміка" держкорпорації "Ростех", займається виробництвом боєприпасів та вибухових речовин.

