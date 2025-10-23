В российском Копейске произошел взрыв на заводе 'Пластмасс': погибли девять человек (фото, видео)

В результате взрыва на заводе в городе Копейск Челябинской области погибли 12 человек, еще пятеро получили ранения. Вспыхнувший после взрыва пожар потушили — открытого горения уже нет.

Об этом сообщил губернатор области Алексей Текслер и Telegram-канал 112. Спасатели продолжают разбирать завалы в надежде найти тех, кого сейчас считают пропавшими без вести; их точное количество уточняют.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером в среду на предприятии Пластмасс, вероятной причиной называют нарушение техники безопасности; после первого взрыва костер поджегся повторно, что усложнило работу спасателей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Отдельные российские Telegram-каналы сообщали о якобы атаке дронами, однако эти сообщения требуют дополнительной проверки. По данным некоторых СМИ, завод "Пластмасс", принадлежащий холдингу "Технодинамика" госкорпорации "Ростех", занимается производством боеприпасов и взрывчатых веществ.

Напомним, дроны атаковали российский Адлер.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !